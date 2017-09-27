В Дашкесане в результате несчастного случая погиб глава муниципалитета

Дашкесан. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Дашкесане погиб глава муниципалитета.

Как сообщает западное бюро Report, глава муниципалитета села Зинзахал Физули Исмайыл оглу Гулиев стал жертвой несчастного случая.

Во время вырубки деревьев в лесу одно из крупных стволов дерева повалилось на другое дерево, тогда Ф. Гулиев попытался руками свалить ствол с дерева, в этот момент ствол задел его голову. В результате Ф. Гулиев получил тяжелые телесные повреждения. Пострадавший был помещен в больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Ф. Гулиев скончался сегодня, спустя три дня после инцидента.

Как сообщили местному бюро Report в Дашкесанской районной ИВ, Ф. Гулиев 1971 г.р. работал главой сельского муниципалитета с 2014 года, был женат, имел 2 сыновей.

По факту ведется расследование.