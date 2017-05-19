В Дашкесане сильный ветер снес крыши домов, вывел из строя электросети

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Дашкесан. 19 мая. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе сильный ветер вызвал некоторые последствия.

Как сообщает западное бюро Report, в дневное время из-за последствий сильного ветра приостановлена подача электроэнергии в одну часть города. Сильный ветер снес крыши нескольких зданий и частных домов, вывел из строя электросети. В настоящее время на территории района сохраняется ветреная погода.

Как сообщил Report глава комиссии министерства чрезвычайных ситуаций по Дашкесанскому району Джаваншир Годжаев, в целях безопасности приостановлена подача электроэнергии в город, крыша одного жилого здания полностью разрушена: "Пока нет информации о ситуации в селах. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий, вызванных ветром".