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    В Дашкесане ранен сосед, пришедший на помощь спорящим сожителям

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Дашкесане произошла поножовщина.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), находясь в квартире гражданской супруги Наили Джафаровой, местный житель Афган Абдуллаев поспорил с женщиной. Услышавший крики спорящих сосед Зияд Алыев попытался успокоить возлюбленных. В результате А.Абдуллаев нанес З.Алыеву ножевое ранение.

    В ходе оперативных мероприятий сотрудников Дашкесанского районного отделения полиции А.Абдуллаев был задержан.

    Расследование по факту продолжается.

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