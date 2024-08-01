В Дашкесане простились с шехидом I Карабахской войны Сурхаем Мамедовым

В Дашкесанском районе простились с шехидом Первой Карабахской войны Сурхаем Рза оглу Мамедовым 1974 года рождения.

В Дашкесанском районе простились с шехидом Первой Карабахской войны Сурхаем Рза оглу Мамедовым 1974 года рождения.

Как сообщает западное бюро Report, останки шехида были доставлены в его родное село Габагтепе, где состоялась церемония прощания.

В ней приняли участие родственники шехида, военнослужащие, должностные лица, сотрудники правоохранительных органов и жители района.

Останки Сурхая Мамедова перезахоронены на Аллее шехидов в городе Гяндже.

Сурхай Мамедов погиб в 1993 году на территории села Мехмана Агдеринского района. Он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Исмаиллы.