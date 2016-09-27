В Дашкесане произошла поножовщина

Дашкесан. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошла поножовщина.

Как сообщили северному бюро Report из Гянджинской больницы скорой неотложной медицинской помощи, житель села Габагтепе Арастун Рааддин оглу Зейналов был доставлен в больницу с тяжелым ножевым ранением.

Хотя раненый был прооперирован, его состояние остается тяжелым.

Пока неизвестно, кем был ранен пострадавший, находившийся в нетрезвом состоянии.

По факту ведется расследование.