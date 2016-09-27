В Дашкесане произошла поножовщина

Дашкесан. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошла поножовщина.
Как сообщили северному бюро Report из Гянджинской больницы скорой неотложной медицинской помощи, житель села Габагтепе Арастун Рааддин оглу Зейналов был доставлен в больницу с тяжелым ножевым ранением.
Хотя раненый был прооперирован, его состояние остается тяжелым.
Пока неизвестно, кем был ранен пострадавший, находившийся в нетрезвом состоянии.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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