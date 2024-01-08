В Дашкесане пресечено незаконное производство угля

В Дашкесанском районе пресечено незаконное производство угля.

В Дашкесанском районе пресечено незаконное производство угля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Дашкесанского районного отдела полиции и регионального управления экологии и природных ресурсов № 10 в целях пресечения незаконной добычи угля на территории района, были выявлены угольные скважины, которые незаконно эксплуатировались гражданами.

Было установлено, что трое человек, занимавшихся нелегальным производством угля, были жителями села Тапан. По фактам был составлен протокол, в отношении виновных были приняты меры правового характера, обнаруженные угольные скважины были ликвидированы.

Кроме того, сотрудники РОП на основании поступившей информации произвели осмотр и обыск территории около районной больницы, где было обнаружено и взято 7,62-мм автомат Калашникова и прикрепленный к нему подствольный гранатомет.

В результате проведенных сотрудниками полиции профилактических мероприятий шестеро жителей района добровольно сдали полиции охотничье оружие различных калибров, находившееся у них без соответствующих документов.

По фактам ведутся проверки.