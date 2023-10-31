В Дашкесане предотвращен взрыв на АЗС

В городе Дашкесан предотвращено возможное возгорание и взрыв на автозаправочной станции (АЗС).
Как сообщили
По вызову были незамедлительно задействованы силы Дашкесанской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате короткого замыкания в генераторе на территории АЗС произошло задымление.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных в короткие сроки удалось предотвратить задымление и не допустить возникновения серьезных осложнений, АЗС была защищена от возможной взрывопожарной опасности.