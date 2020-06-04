В Дашкесане отец и сын не могут определиться, кто из них убийца

В Дашкесане отец и сын не могут определиться, кто из них убийца

4 июня, 2020 12:39

© Report https://report.az/storage/news/678d6949e91e3a21de407c13d620fcdf/97b5ec66-07d8-4e51-9203-43cdbb1238b7_292.jpg В Дашкесанском районе Азербайджана при невыясненных обстоятельствах совершено убийство. Как сообщает Report, убита жительница села Ахмедли Эльгюн Аббасова. Проводится расследование для установления личности убийцы. Так, отец женщины Эльшан Аббасов явился в правоохранительные органы и сообщил, что убил дочь. Брат Эльгюн Аббасовой Эльвин Аббасов также заявил, что именно он убил сестру на почве ревности. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. В прокуратуре Дашкесанского района продолжаются расследования по уголовному делу.

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