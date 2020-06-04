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В Дашкесане отец и сын не могут определиться, кто из них убийца

В Дашкесане отец и сын не могут определиться, кто из них убийца

© Report

В Дашкесанском районе Азербайджана при невыясненных обстоятельствах совершено убийство.

Как сообщает Report, убита жительница села Ахмедли Эльгюн Аббасова. 

Проводится расследование для установления личности убийцы. 

Так, отец женщины Эльшан Аббасов явился в правоохранительные органы и сообщил, что убил дочь. Брат Эльгюн Аббасовой Эльвин Аббасов также заявил, что именно он убил сестру на почве ревности.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В прокуратуре Дашкесанского района продолжаются расследования по уголовному делу.

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