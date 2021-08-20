В Дашкесане нарушители правил дорожного движения привлечены к ответственности

Сотрудники Управления Государственной дорожной полиции Дашкесанского района продолжают осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил стоянки и остановки на улицах и проспектах района.

Сотрудники Управления Государственной дорожной полиции Дашкесанского района продолжают осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил стоянки и остановки на улицах и проспектах района.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, полицейские провели просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающими правила парковки, стоянки и остановки в разных частях района, а также занимающих автобусные остановки и тротуары.

В отношении 12 водителей, грубо нарушивших правила остановки и парковки, составлены административные протоколы.