В Дашкесане найден труп мужчины, растерзанного хищниками - ОБНОВЛЕНО

Дашкесан. 20 декабря. REPORT.AZ/ Установлена личность мужчины, растерзанного хищными животными в Дашкесанском районе.

По сообщению западного бюро Report, трагический случай произошел в селе Алмалы. В одном из домов было найдено растерзанное тело Бандара Гулиева 1959 года рождения. По словам жителей села, Б.Гулиев жил один и страдал болезнью.

Расследование по факту ведет прокуратура Дашкесанского района.

*** 16:55

Дашкесан. 20 декабря. REPORT.AZ/ В одном из частных домов в Дашкесанском районе найден труп мужчины, растерзанного хищниками.

По сообщению западного бюро Report, трагический случай произошел в селе Алмалы. В одном из домов было найдено растерзанное тело пожилого мужчины.

К расследованию были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Труп был направлен на патологоанатомическую экспертизу. Было установлено, что тело мужчины растерзали хищники. Область головы была настолько обезображена, что пока личность мужчины установить не удалось.

По факту ведется расследование.