Задержан мужчина, убивший в Дашкесане пятую жену и 20-дневного младенца - ОБНОВЛЕНО-2

Дашкесан. 21 июня. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, убивший в Дашкесанском районе пятую жену и 20-дневного младенца.

Как передает западное бюро Report, житель села Шахвеледли Рафиг Тейюб оглу Мамедов 1979 г.р. был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщили в районной прокуратуре местному бюро Report, Р.Мамедов был задержан на территории районного села Баян.

По факту в Дашкесанской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

***13:41

Дашкесан. 21 июня. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности убийства, совершенного в селе Шахвеледли Дашкесанского района.

Как сообщает западное бюро Report, занимающийся в районе пастушеством Рафиг Тейюб оглу Мамедов 1979 г.р. убил дома жену Кямилю Дашдемир гызы Мамедову 1980 г.р. и 20-дневнего младенца, забив пастушьей палкой.

Как сообщили местному бюро Report его близкие, К. Мамедова была пятой женой Р. Мамедова. Ранее Р. Мамедов избил свою четвертую жену Инджи Джабраил гызы Велиеву 1983 г.р. пастушьей палкой. Пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии. Р. Мамедов был арестован. Вышедший на свободу два года назад Р. Мамедов создал семью с К. Мамедовой и 20 дней назад у них родился ребенок.

По факту Дашкесанская районная прокуратура возбудила уголовное дело, поиски совершившего преступление Р. Мамедова продолжаются.

***12:41

В Дашкесанском районе мужчина убил жену и 20-дневного младенца.

Как передает западное бюро Report, житель села Шахвеледли Рафиг Мамедов убил в доме, где проживал, свою жену Кямилю Дашдемир гызы Мамедову 1980 г.р. и 20-дневного ребенка.

Р. Мамедов сбежал с места преступления. Начаты оперативно-розыскные мероприятия по его поимке.

Напомним, что ранее сообщалось, что в селе Шахвеледли житель села на почве семейного конфликта убил жену и младенца, перерезав им горло.