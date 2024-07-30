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В Дашкесане микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В Дашкесане микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие В селе Баян Дашкесанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Происшествия
30 июля 2024 г. 01:46
В Дашкесане микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В селе Баян Дашкесанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как передает западное бюро Report, микроавтобус марки Mercedes, принадлежащий одной из компаний, функционирующих в данном районе, столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla, после чего перевернулся и упал в канал.

Согласно полученной информации, легковой автомобиль принадлежит Сабухи Абдуллаеву, начальнику Дашкесанского районного отделения Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

В ходе ДТП водитель микроавтобуса Р.Вердиев 1985 года рождения, а также Э. Саттарзаде 1998 г. р., Ф.Аллахвердиев 1967 г.р., С. Мамедов 1993 г.р., С.Кязымов1989 г.р.,Н.Гурбанов 1983 г. р., А.Мамедов 1985 г. р.,В.Алиев 1974 г.р.,Э.Велиев 1991 г.р., Р. Ахмедов 1987 г.р., К.Нипалиева 1980 г. р., А.Сафаров 1970 г.р., Х.Исмаилова 2011 г.р. и Т. Пиргурбан 1966 г.р. получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в больницу, состояние троих из них оценивается как среднетяжелое.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndə ağır yol qəzasında xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

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