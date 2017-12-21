В Дашкесане из почты похищено около 15 посылок, письма и документы уничтожены - ОБНОВЛЕНО

Дашкесан. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Дашкесанском почтовом филиале ООО "Азерпочт" прокомментировали произошедшую кражу.

Как сообщили местному бюро Report в филиале, в Дашкесанском почтовом филиале нет камер безопасности и охраны: "Проникшим внутрь не удалось открыть сейф с деньгами, и они в основном украли предметы из посылок, отправка которых планировалась. Они порвали письма, находившиеся в почтовых коробках и на столах, а также другие документы и скрылись".

Отметим, что информация в связи с произошедшей кражей была предоставлена в РОП.

***13:01

В управлении почты Дашкесанского района совершена кража.

Как сообщает западное бюро Report, пришедшие утром на работу сотрудники почты обнаружили, что дверь взломана.

Выяснилось, что из почты украдены около 15 посылок и находившиеся внутри принадлежности. Кроме того, письма и документы были уничтожены. Сейф, находящийся в управлении, вскрыть не удалось.

По факту ведется расследование.