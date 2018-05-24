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    В Дашкесане грузовик упал в реку, есть пострадавшие

    Дашкесан. 24 мая. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе грузовик упал в реку, есть пострадавшие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Меденчиляр.

    В результате падения в реку грузового автомобиля марки "ГАЗель" с различными телесными повреждениями в больницу были доставлены жители Геранбойского района: Сиявуш Сабир оглы Мамедов 1972 г.р. и Арастун Гамид оглы Мамедов.

    Состояние раненых оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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