В Дашкесане грузовик упал в реку, есть пострадавшие

Дашкесан. 24 мая. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе грузовик упал в реку, есть пострадавшие.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Меденчиляр.
В результате падения в реку грузового автомобиля марки "ГАЗель" с различными телесными повреждениями в больницу были доставлены жители Геранбойского района: Сиявуш Сабир оглы Мамедов 1972 г.р. и Арастун Гамид оглы Мамедов.
Состояние раненых оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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