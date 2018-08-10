В Дашкесане 18-летний подросток утонул в искусственном озере

Дашкесан. 10 августа. REPORT.AZ/ Тело утонувшего в искусственном озере в Дашкесане подростка извлечено из воды.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), завершились поиски Эмина Бахруз оглу Алиева 2000 г.р., предположительно утонувшего в искусственном озере в Дашкесанском районе.

Трагедия произошла на пролегающем через поселок Ашагы Дашкесан отрезке реки Гошгарчай.

Тело извлечено из воды группой водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.