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    В Дашкесане 18-летний подросток утонул в искусственном озере

    Дашкесан. 10 августа. REPORT.AZ/ Тело утонувшего в искусственном озере в Дашкесане подростка извлечено из воды. 

    Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), завершились поиски Эмина Бахруз оглу Алиева 2000 г.р., предположительно утонувшего в искусственном озере в Дашкесанском районе. 

    Трагедия произошла на пролегающем через поселок Ашагы Дашкесан отрезке реки Гошгарчай. 

    Тело извлечено из воды группой водолазов-спасателей Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.

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