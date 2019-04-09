В Дагестане задержали находящегося в международном розыске азербайджанца

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов совместно с пограничниками задержали объявленного в 2017 году в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере уроженца Азербайджана, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

По словам самого подозреваемого, он взял в рассрочку два автомобиля в одном из автосалонов Саратовской области, потом прекратил вносить выплаты и стал скрываться от кредиторов.

Уроженца Азербайджана задержали на пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" и отправили под арест.