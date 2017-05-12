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    В Дагестане за организацию незаконной миграции задержан гражданин Азербайджана

    С августа 2014 года по июль 2015 года был организован незаконный въезд на территорию России для 10 иностранных граждан

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Дагестана выявили преступную группу, организовавшую незаконный канал нелегальной миграции иностранных граждан в Россию.

    Как сообщает Report со ссылкой на дагестанские СМИ, сотрудники Генпрокуратуры Дагестана направили в Советский районный суд Махачкалы уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана Рахиба Мамедова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по статье организация незаконной миграции  и использование заведомо подложных документов.

    Следствие полагает, что Р. Мамедов для организации незаконного въезда граждан из Азербайджана на территорию России создал организованную группу, в состав которой вошли сотрудники управления ЗАГС города Махачкалы и отдела иммиграционного контроля управления Федеральной миграционной службы России по Дагестану.

    Они изготавливали поддельные свидетельства о заключении брака с гражданами России иностранцев, въезд которым на территорию страны был закрыт миграционными органами. На основании нотариально заверенных копий поддельных свидетельств о заключении брака в пограничные органы вносились представления об открытии въезда в страну.

    С августа 2014 года по июль 2015 года участники группы организовали незаконный въезд на территорию России для 10 иностранных граждан.

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