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В Дагестане задержана гражданка Азербайджана при попытке ввезти в Россию 3 млн. рублей

​В Дагестане на границе задержана гражданка Азербайджана
Сотрудники ФСБ Дагестана в автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на российско-азербайджанской границе задержали гражданку Азербайджана

Сотрудники ФСБ Дагестана в автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на российско-азербайджанской границе задержали гражданку Азербайджана при попытке провезти 3 млн. незадекларированных рублей (44,8 тысяч долларов), сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Гражданка пыталась ввезти деньги из Азербайджана. Материалы доследственной проверки уже переданы в дагестанскую таможню.

Отмечается, что за незаконное перемещение денежных средств предусматривается ограничение свободы до 2 лет. 

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