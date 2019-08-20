В Дагестане задержана гражданка Азербайджана при попытке ввезти в Россию 3 млн. рублей

Сотрудники ФСБ Дагестана в автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на российско-азербайджанской границе задержали гражданку Азербайджана при попытке провезти 3 млн. незадекларированных рублей (44,8 тысяч долларов), сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Гражданка пыталась ввезти деньги из Азербайджана. Материалы доследственной проверки уже переданы в дагестанскую таможню.

Отмечается, что за незаконное перемещение денежных средств предусматривается ограничение свободы до 2 лет.