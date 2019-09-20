В Дагестане микроавтобус с азербайджанцами попал в ДТП, они госпитализированы

Микроавтобус с гражданами Азербайджана столкнулся с двумя автомобилями в Каякентском районе Дагестана, в результате два человека погибли, восемь пострадали, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Авария произошла на федеральной дороге "Кавказ" - на трассе столкнулись микроавтобус с азербайджанскими госномерами, а также два легковых автомобиля с российскими номерами. Отмечается, что в микроавтобусе находились граждане Азербайджана.

В результате аварии погибли житель Ахтынского района 1993 года рождения и житель Каякентского района 1994 года рождения.

Еще восемь человек с различными травмами госпитализированы в Каякентскую центральную районную больницу, в их числе - трое граждан Азербайджана.