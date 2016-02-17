​В Дагестан пытались незаконно провезти 380 попугаев из Азербайджана

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 380 попугаев пытались провезти через российско-азербайджанскую границу (на международном пункте пропуска Яраг-Казмаляр) без ветеринарных сопроводительных документов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РД.

Инспекторы Россельхоознадзора составили акт о нарушениях ветеринарно-санитарных правил при перевозке подконтрольного груза. Птицы были возвращены на территорию Азербайджанской Республики.