 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Дагестан пытались незаконно провезти 380 попугаев из Азербайджана

    Птицы были возвращены на территорию Азербайджанской Республики

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 380 попугаев пытались провезти через российско-азербайджанскую границу (на международном пункте пропуска Яраг-Казмаляр) без ветеринарных сопроводительных документов.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РД.

    Инспекторы Россельхоознадзора составили акт о нарушениях ветеринарно-санитарных правил при перевозке подконтрольного груза. Птицы были возвращены на территорию Азербайджанской Республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi