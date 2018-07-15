В Дагестан не пропустили Азербайджанские пальмы

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Два большегруза с пальмами, розами и другими декоративными растениями, следовавшие из Азербайджана в Россию через дагестанский участок государственной границы, не были допущены к въезду на территорию страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба дагестанского Управления Россельхознадзора.

Азербайджаские предприниматели пытались ввезти в Россию две товарные партии декоративных растений с предприятия, предварительно не подтвердившего свой фитосанитарный статус, поясняет пресс-служба.

По этой причине на российский рынок не смогли попасть 150 пальм, 100 роз и 389 других декоративных растений.

«За нарушение ФЗ №206 "О карантине растений" владельцы грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ ("Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции")», – информирует ведомство.