 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Cумгайыте автомобиль сбил двух пешеходов

    Инцидент произошел на территории 9 микрорайона

    Сумгайыт. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло ДТП с двумя пешеходами.

    Как сообщает местное бюро Report, жителей города Абабалиева Агабея Новрузбек оглы 1987 г.р. и Алиева Хасая Нифтали оглы 1989 г.р. на территории 9-го миркрорайона сбил неизвестный автомобиль, когда они хотели перейти дорогу.

    Оба были доставлены в больницу с различными ранениями. После обследования они были отправлены на амбулаторное лечение.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi