В Cумгайыте автомобиль сбил двух пешеходов

Сумгайыт. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло ДТП с двумя пешеходами.

Как сообщает местное бюро Report, жителей города Абабалиева Агабея Новрузбек оглы 1987 г.р. и Алиева Хасая Нифтали оглы 1989 г.р. на территории 9-го миркрорайона сбил неизвестный автомобиль, когда они хотели перейти дорогу.

Оба были доставлены в больницу с различными ранениями. После обследования они были отправлены на амбулаторное лечение.

По факту ведется расследование.