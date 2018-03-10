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    В Cумгаите в результате ДТП пострадали 3 человека, в том числе один певец - ФОТО

    Происшествие зафиксировано в 4-ом микрорайоне города© Report

    Сумгаит. 10 марта. REPORT.AZ/ В Сумгаите произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

    Как передает местное бюро Report, в 4 микрорайоне автомобиль марки "Opel" под управлением жителя Сумгаита Гулиева Рамиля 1993 г. столкнулся с автомобилем марки "Ford" под управлением певца Султанова Гамида 1992 г.

    В итоге, Р.Гулиев, Г.Султанов и его пассажир 26-летний Гейдар Акмурадов получили ранения различной степени тяжести.

    Пострадавшие были доставлены в больницу скорой помощи Сумгаита. Состояние всех трех пострадавших оценивается как удовлетворительное.

    По факту в Сумгаитском ГУП ведется расследование.

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