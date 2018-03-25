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    В Cумгаите мужчина получил ножевые ранения со стороны неизвестного лица

    Совершившему преступление человеку удалось сбежать

    Сумгаит. 25 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгаит произошла поножовщина.

    Как сообщает местное бюро Report, житель города Гасанов Рамин Бейлер оглы 1980 г.р. был зарезан со стороны неизвестного лица на территории 9-го микрорайона.

    Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгаит. Р.Гасанов был прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое.

    Совершившему преступление человеку удалось сбежать.

    По факту ведется расследование.

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