В Cумгаите мужчина получил ножевые ранения со стороны неизвестного лица

Сумгаит. 25 марта. REPORT.AZ/ В городе Сумгаит произошла поножовщина.

Как сообщает местное бюро Report, житель города Гасанов Рамин Бейлер оглы 1980 г.р. был зарезан со стороны неизвестного лица на территории 9-го микрорайона.

Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгаит. Р.Гасанов был прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Совершившему преступление человеку удалось сбежать.

По факту ведется расследование.