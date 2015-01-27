​В Чувашии расторгнут фиктивный брак между азербайджанцем и местной жительницей

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Прокуратурой Красноармейского района в ходе проведенной с привлечением специалистов УФМС России по ЧР проверки соблюдения миграционного законодательства выявлен факт фиктивной регистрации брака между гражданской РФ и иностранным гражданином.

Как передает Report, установлено, что в конце декабря 2013 года в целях получения разрешения на временное проживание в РФ без учета утвержденной Правительством РФ квоты, а также в получения в упрощенном порядке гражданства РФ 36-летняя жительница Красноармейского района и 23-летний гражданин Республики Азербайджан в отделе ЗАГС администрации Красноармейского района заключили брак.

Проверка показала, что брак заключен без намерения создать семью. Указанные граждане до и после заключения брака совместно не проживали, совместное хозяйство никогда не вели. Брак был заключен женщиной по просьбе её гражданского мужа, являющегося дядей 23-летнего гражданина Республики Азербайджан.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление о признании брака между указанными гражданами недействительным.

В судебном заседании ответчики иск признали. Решением Красноармейского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.