В четырех районах Азербайджана украдены энергоблоки мобильного оператора

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Геранбойского районного отдела полиции, задержаны подозреваемые в совершении краж с передающих станций, принадлежащих местному оператору мобильной связи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Геранбойского районного отдела полиции, задержаны подозреваемые в совершении краж с передающих станций, принадлежащих местному оператору мобильной связи.

Об этом Report сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел.

В ходе разбирательства было установлено, что жители города Сумгайыт Вугар Мамедов, Рашид Бехбудов, Сахиб Ширалиев и житель города Баку Насими Гурбанов в течение года украли энергетические блоки на сумму около 30 тыс. манатов с расположенных в Тертерском, Дашкесанском, Евлахском и Геранбойском районах передающих станций компании, в которой работали. Во время допроса задержанные признались в содеянном и сообщили, что сбыли украденные блоки.

По факту в Геранбойском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.