В Черном море потерпел аварию сухогруз с гражданами Азербайджана на борту

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Молдавский сухогруз получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма, экипаж эвакуирован, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Получил повреждение корпус сухогруза "Берг" с экипажем в 12 человек", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сухогруз следовал под молдавским флагом.

В состав экипажа входят граждане Украины и Азербайджана. Экипаж судна эвакуирован, сухогруз находится на якоре, проводится обследование корпуса. Обстоятельства происшествия выясняются.