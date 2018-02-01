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    В Черном море потерпел аварию сухогруз с гражданами Азербайджана на борту

    Экипаж судна эвакуирован

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Молдавский сухогруз получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма, экипаж эвакуирован, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Получил повреждение корпус сухогруза "Берг" с экипажем в 12 человек", — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что сухогруз следовал под молдавским флагом.

    В состав экипажа входят граждане Украины и Азербайджана. Экипаж судна эвакуирован, сухогруз находится на якоре, проводится обследование корпуса. Обстоятельства происшествия выясняются.

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