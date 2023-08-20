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В Чернигове ракетным ударам подверглись дома азербайджанцев

В Чернигове ракетным ударам подверглись дома азербайджанцев В результате очередного ракетного удара российской армии по украинскому городу Чернигову пострадали дома Азербайджанцы.
Происшествия
20 августа 2023 г. 21:48
В Чернигове ракетным ударам подверглись дома азербайджанцев

В результате очередного ракетного удара российской армии по украинскому городу Чернигов пострадали дома азербайджанцев.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Черниговской области Искендер Велиев.

"Дома наших соотечественников подверглись серьезным разрушениям от ракетных ударов. К счастью, во время атаки жителей не было дома, поэтому погибших и раненых среди азербайджанцев нет",- сказал И.Велиев.

В результате ракетного обстрела было ранено 140 человек, 7 человек погибли.

Отметим, что в настоящее время во всех приграничных с Беларусью областях Украины, включая Чернигов, действует воздушная тревога.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇerniqovda azərbaycanlıların evləri raket zərbələrinə məruz qalıb

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