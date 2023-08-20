В Чернигове ракетным ударам подверглись дома азербайджанцев

В результате очередного ракетного удара российской армии по украинскому городу Чернигову пострадали дома Азербайджанцы.

В результате очередного ракетного удара российской армии по украинскому городу Чернигов пострадали дома азербайджанцев.

Как передает восточноевропейское бюро Report , об этом сообщил председатель Конгресса азербайджанцев Черниговской области Искендер Велиев.

"Дома наших соотечественников подверглись серьезным разрушениям от ракетных ударов. К счастью, во время атаки жителей не было дома, поэтому погибших и раненых среди азербайджанцев нет",- сказал И.Велиев.

В результате ракетного обстрела было ранено 140 человек, 7 человек погибли.

Отметим, что в настоящее время во всех приграничных с Беларусью областях Украины, включая Чернигов, действует воздушная тревога.