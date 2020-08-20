В чем обвиняют главу ИВ Кюрдамира? – ЭКСКЛЮЗИВ

Джейхун Джафаров обвиняется по четырем статьям УК Азербайджана

В отношении задержанного в ходе операции, проведенной в Исполнительной власти Кюрдамирского района Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, главы ИВ Джейхуна Джафарова были выдвинуты обвинения.

Как сообщает Report, Дж.Джафаров обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Отметим, что 19 августа Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провело операцию в ИВ Кюрдамирского района.

В ходе операции наряду с главой исполнительной власти были задержаны первый заместитель Таджеддин Новрузов, заведующий отделом территориального управления Натиг Керимов и другие должностные лица.