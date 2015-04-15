​В Челябинске полицейские задержали похитителей аккумуляторов из Азербайджана

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Полицейскими Калининского района Челябинска задержана группа лиц, которая занималась кражей аккумуляторов с автомашин.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили 15 апреля в пресс-службе УВД Челябинска.

Задержанными оказались уроженцы Азербайджана – молодые люди, 1992 и 1994 годов рождения.

Один из них был ранее судим за имущественные преступления, имеет гражданство России, второй - временно проживает на территории России.

В течение января-апреля нынешнего года молодые азербайджанцы украли несколько аккумуляторов с автомашин отечественного производства. Часть похищенного успели реализовать. Два похищенных аккумулятора полицейскими уже изъяты и возвращены владельцам.

В отделе полиции "Калининский" Челябинска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.