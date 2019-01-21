В Чехии азербайджанец спас от смерти двух маленьких детей

Варшава. 21 января. REPORT.AZ/ В чешском городе Злин азербайджанец Руслан Асланов спас от смерти двух маленьких чехов из горящего кафе.

Как сообщает польское бюро Report, случай произошел 19 января.

В одном из кафе на окраине города возник пожар, в панике люди покинули заведение, однако внутри остались двое малолетних детей одной из посетительниц. Пожарные еще не прибыли, а тем временем огонь внутри кафе с каждой минутой разгорался все больше и больше. Маленькие дети оказались фактически в огненной ловушке. Поняв, что дальше медлить нельзя, один из очевидцев, Р.Асланов, надев на себя верхнюю одежду нескольких стоявших рядом людей, вошел в горящее здание и смог вызволить из огненного плена маленьких детей. Во время происшествия азербайджанец и маленькие дети получили легкие травмы.

Отметим, что у Р.Асланова небольшой бизнес в Чехии и Польше.