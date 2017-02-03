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    В Чечне задержали гражданку Азербайджана

    А. Мирзаджанова была задержана при попытке незаконно пересечь границу РФ

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Пограничное управление ФСБ России по Чеченской Республике выявило гражданку Азербайджана А. Мирзаджанову при попытке незаконно пересечь границу Российской Федерации.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, въезд в Россию А.  Мирзажановой, которая ранее являлась Тагиевой, был запрещен в марте прошлого года. Компетентные органы исполнительной власти России запретили ей въезжать в страну до января 2019 года.

    В настоящее время в отношении Мирзаджановой-Тагиевой проводятся следственные мероприятия.

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