 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В частных домах Гейчая сломаны 15 счетчиков газа - ФОТО

    Жители сообщили о случившемся в Газово-эксплуатационное управление Гейчайского района

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе неизвестными сломаны установленные в частных домах газовые счетчики.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в районном селе Екехана. С помощью режущих инструментов неизвестные испортили счетчики. Сельские жители сразу же проинформировали о случившемся сотрудников Газово-эксплуатационного управления Гейчайского района, которые осмотрели приборы. Было выявлено 15 испорченных счетчиков, 2 из которых полностью непригодны для эксплуатации. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi