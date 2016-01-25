​В частных домах Гейчая сломаны 15 счетчиков газа - ФОТО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе неизвестными сломаны установленные в частных домах газовые счетчики.

Как сообщает Report, инцидент произошел в районном селе Екехана. С помощью режущих инструментов неизвестные испортили счетчики. Сельские жители сразу же проинформировали о случившемся сотрудников Газово-эксплуатационного управления Гейчайского района, которые осмотрели приборы. Было выявлено 15 испорченных счетчиков, 2 из которых полностью непригодны для эксплуатации.