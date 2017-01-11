В частном доме в Товузе взорвался газовый баллон, есть пострадавший - ФОТО

Товуз. 11 января. REPORT.AZ/ В частном доме в Товузе взорвался газовый баллон.
Как сообщает западное бюро Report, несчастный случай произошел в селе Байрамлы.
Так, 43-летний Фармаил Абулов пытался зажечь газовый баллон и в этот момент произошло возгорание. Мужчина выбросил газовый баллон во двор, и при этом обжог лицо и руки.
Пострадавший доставлен в Товузскую районную центральную больницу. Его состояние расценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook