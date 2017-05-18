В цепной аварии в Барде пострадали 5 человек - СПИСОК

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Барда. 18 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Гарадемирчи.

Так, при столкновении грузового автомобиля с двумя легковыми машинами, 5 человек получили тяжелые телесные повреждения.

Пострадавшие:

Ильхам Гулиев;

Эльгам Гусейнов;

Сахавет Гулиев;

Рамиз Гулиев;

Эльсевар Гусейнов.

Пострадавшие были госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу. Как сообщили местному бюро Report из больницы, состояние всех пяти пострадавших тяжелое: "Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они были помещены в травматологическое отделение".

По факту начато расследование.