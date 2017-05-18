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    В цепной аварии в Барде пострадали 5 человек - СПИСОК

    По факту начато расследование© Report.az

    Барда. 18 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Гарадемирчи.

    Так, при столкновении грузового автомобиля с двумя легковыми машинами, 5 человек получили тяжелые телесные повреждения.

    Пострадавшие:

    Ильхам Гулиев;

    Эльгам Гусейнов;

    Сахавет Гулиев;

    Рамиз Гулиев;

    Эльсевар Гусейнов.

    Пострадавшие были госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу. Как сообщили местному бюро Report из больницы, состояние всех пяти пострадавших тяжелое: "Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они были помещены в травматологическое отделение".

    По факту начато расследование.

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