В цепной аварии в Барде пострадали 5 человек - СПИСОК

Барда. 18 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Гарадемирчи.
Так, при столкновении грузового автомобиля с двумя легковыми машинами, 5 человек получили тяжелые телесные повреждения.
Пострадавшие:
Ильхам Гулиев;
Эльгам Гусейнов;
Сахавет Гулиев;
Эльсевар Гусейнов.
Пострадавшие были госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу. Как сообщили местному бюро Report из больницы, состояние всех пяти пострадавших тяжелое: "Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они были помещены в травматологическое отделение".
По факту начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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