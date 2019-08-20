В центре отдыха на севере Азербайджана найден труп

В центре отдыха на севере Азербайджана найден труп

20 августа, 2019 17:20

https://report.az/storage/news/1bdb38a7bb30c8d0262ad8807e1ac9df/4b0e7e68-9abd-4847-9d41-a02c5ed879b2_292.jpg В центре отдыха в Хачмазском районе на севере Азербайджана найден труп мужчины. Как сообщает Report, в центре отдыха El Faro найден труп жителя Сиязаньского района 38-летнего Искендера Оруджева. Причины его смерти выясняются.

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