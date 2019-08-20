В центре отдыха на севере Азербайджана найден труп

В центре отдыха в Хачмазском районе на севере Азербайджана найден труп мужчины.
Как сообщает Report, в центре отдыха El Faro найден труп жителя Сиязаньского района 38-летнего Искендера Оруджева.
Причины его смерти выясняются.
В центре отдыха в Хачмазском районе на севере Азербайджана найден труп мужчины.
Как сообщает Report, в центре отдыха El Faro найден труп жителя Сиязаньского района 38-летнего Искендера Оруджева.
Причины его смерти выясняются.
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