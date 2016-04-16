В Москве напали на сотрудника консульства Азербайджана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ В московскую полицию поступило сообщение о нападении на сотрудника консульства Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Lifenews, об этом рассказал сам заявитель.

По его словам, он поймал такси, но во время поездки у него произошёл конфликт. В итоге на улице Конюшковской в центре Москвы мужчине нанесли телесные повреждения.

— Была вызвана скорая помощь. Пострадавший утверждает, что является сотрудником консульства Азербайджана, — сообщил источник в медицинских кругах.

***07:13

Столичная полиция проверяет сообщение об избиении консула Азербайджана в центре Москвы.

Как передает Report, об этом РЕН ТВ сообщил источник в экстренных службах города.

По предварительной версии, инцидент произошел на Конюшковской улице.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.