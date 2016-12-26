Шестилетней девочке оторвало палец на эскалаторе в торговом центре Metropark

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В торговом центре Metropark на территории Наримановского района города Баку произошел несчастный случай.

Как сообщили Report в Наримановской районной прокуратуре, 6-летняя А.Б получила травму на эскалаторе в торговом центре.

Согласно информации, нога девочки 2010 г.р. зацепилась за эскалатор, в результате оторвало часть ее пальца. Девочка была доставлена в больницу, где палец был ампутирован.

По факту ведется расследование в районной прокуратуре.