 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шестилетней девочке оторвало палец на эскалаторе в торговом центре Metropark

    По факту ведется расследование в районной прокуратуре

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В торговом центре Metropark на территории Наримановского района города Баку произошел несчастный случай. 

    Как сообщили Report в Наримановской районной прокуратуре, 6-летняя А.Б получила травму на эскалаторе в торговом центре. 

    Согласно информации, нога девочки 2010 г.р. зацепилась за эскалатор, в результате оторвало часть ее пальца. Девочка была доставлена в больницу, где палец был ампутирован.

    По факту ведется расследование в районной прокуратуре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi