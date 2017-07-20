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    В Киеве 20 выстрелами убит находившийся в розыске гражданин Азербайджана

    Асиф Мамедов подозревался в убийстве своего земляка в Кемерово

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В центре Киева возле станции метро "Черниговская" двое нападавших застрелили 53-летнего гражданина Азербайджана Мамедова Асифа Бахадур оглу.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в МВД Украины сообщили, что по предварительной информации, стреляли из автомата Калашникова и пистолета. Убийцы скрылись на автомобиле, бросив автомат на месте преступления. На теле убитого обнаружено 20 огнестрельных ранений.

    Отметим, что А.Мамедов три года находился в розыске по подозрению в убийстве земляка на почве спора в Кемеровской области России.

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