​В центре Киева между азербайджанцами произошла стрельба, два человека ранены

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 21 октября около шести вечера в ресторане "Евразия" в Сичневом переулке в центре Киева произошла стрельба.

Как передает Report, между двумя группами азербайджанцев началась драка. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил в ногу другому. От пулевого ранения пострадали официантка и молодой человек, которые не были причастны к инциденту.

Мужчины встречались для решения спора — один из участников разбил машину, зарегистрированную на фирму партнеров. По предварительным данным, во время потасовки в ресторане Евразия в центре Киева стреляли из пистолета ТТ. В инциденте участвовало трое азербайджанцев.

"Они убежали с места события. Но им не удастся избежать ответственности, потому что оставили следы", — говорит Иван Варченко, советник министра внутренних дел.

Милиционеры открыли уголовное осуществление за злостное хулиганство. Описали приметы беглецов:

"Двое мужчин крепкого телосложения, третий — обычного. На одном была зеленая футболка, светлые джинсы. На втором — серый свитер. Мужчины попали в объективы внутренних камер наблюдения".