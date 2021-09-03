В центре Имишли задержали больного COVID-19

В Имишлинском районе задержан больной COVID-19, который в нарушение правил карантина покинул адрес проживания.

В Имишлинском районе задержан больной COVID-19, который в нарушение правил карантина покинул адрес проживания.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, жителю села Отузики Яверу Зульфугарову, сдавшему положительный тест на COVID-19, было предписано лечение в домашних условиях.

Однако, покинув место жительства, мужчина приехал в районный центр, тем самым подвергнув реальной угрозе здоровье других граждан.

Сотрудники полиции пресекли противозаконные действия Я.Зульфугарова, на машине скорой помощи мужчина был доставлен в больницу, в которой проходят лечение больные коронавирусом.

Для дачи юридической оценки действиям Я.Зульфугарова в следственном отделе полиции Имишлинского района проводится расследование.