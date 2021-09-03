О нас
Report Georgia
Аудио новости

В центре Имишли задержали больного COVID-19

В центре Имишли задержали больного COVID-19 В Имишлинском районе задержан больной COVID-19, который в нарушение правил карантина покинул адрес проживания.
Происшествия
3 сентября 2021 г. 09:51
В центре Имишли задержали больного COVID-19

В Имишлинском районе задержан больной COVID-19, который в нарушение правил карантина покинул адрес проживания.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, жителю села Отузики Яверу Зульфугарову, сдавшему положительный тест на COVID-19, было предписано лечение в домашних условиях.

Однако, покинув место жительства, мужчина приехал в районный центр, тем самым подвергнув реальной угрозе здоровье других граждан.

Сотрудники полиции пресекли противозаконные действия Я.Зульфугарова, на машине скорой помощи мужчина был доставлен в больницу, в которой проходят лечение больные коронавирусом.

Для дачи юридической оценки действиям Я.Зульфугарова в следственном отделе полиции Имишлинского района проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İmişlidə COVID-19 xəstəsi saxlanılıb

Другие новости из категории

ДТП в Кюрдамире, есть пострадавший
ФотоДТП в Кюрдамире, есть пострадавший
3 сентября 2021 г. 02:23
В Баку KamAZ сбил пешехода
В Баку "KamAZ" сбил пешехода
3 сентября 2021 г. 01:44
Сильный ветер разрушил крыши некоторых домов в Гяндже
ФотоСильный ветер разрушил крыши некоторых домов в Гяндже
2 сентября 2021 г. 21:17
За неделю в Азербайджане в ДТП погибли 20 человек
За неделю в Азербайджане в ДТП погибли 20 человек
2 сентября 2021 г. 17:25
МЧС обратилось к населению в связи с ожидающимся сильным ветром
МЧС обратилось к населению в связи с ожидающимся сильным ветром
2 сентября 2021 г. 16:45
В Баку в квартире произошел взрыв, есть пострадавшие
В Баку в квартире произошел взрыв, есть пострадавшие
2 сентября 2021 г. 16:21
Вакцинные махинации – в Агджабеди завели уголовное дело на медработников
"Вакцинные" махинации – в Агджабеди завели уголовное дело на медработников
2 сентября 2021 г. 15:35
Хафиз Сефиханов: В августе двое гражданских пострадали при подрыве мин
Хафиз Сефиханов: В августе двое гражданских пострадали при подрыве мин
2 сентября 2021 г. 13:13
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с гибелью матери и ребенка
В Баку возбуждено уголовное дело в связи с гибелью матери и ребенка
2 сентября 2021 г. 12:58
На разбившего входную дверь бакинской поликлиники завели уголовное дело
На разбившего входную дверь бакинской поликлиники завели уголовное дело
2 сентября 2021 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi