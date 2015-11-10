​В центре Баку управляемый сотрудником полиции автомобиль попал в аварию

10 ноября, 2015 14:24

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку управляемый сотрудником полиции автомобиль попал в аварию. Как сообщает Report, ДТП произошло в Насиминском районе. Согласно информации, на улице М.Гасымова автомобиль марки Fiat Doblo, управляемый сотрудником пост-патрульной служебной роты Насиминского районного управления полиции Рашадом Аскерли 1982 г.р., столкнулся с автомобилем марки Mercedes, управляемым жителем Баку Ниджатом Солтановым 1983 г.р. Во время аварии повреждения получили оба автомобиля, раненых нет. По факту ведется расследование.