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    ​В центре Баку управляемый сотрудником полиции автомобиль попал в аварию

    Повреждения получили оба автомобиля

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку управляемый сотрудником полиции автомобиль попал в аварию.

    Как сообщает Report, ДТП произошло в Насиминском районе.

    Согласно информации, на улице М.Гасымова автомобиль марки Fiat Doblo, управляемый сотрудником пост-патрульной служебной роты Насиминского районного управления полиции Рашадом Аскерли 1982 г.р., столкнулся с автомобилем марки Mercedes, управляемым жителем Баку Ниджатом Солтановым 1983 г.р. 

    Во время аварии повреждения получили оба автомобиля, раненых нет. 

    По факту ведется расследование. 

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