​В центре Баку управляемый сотрудником полиции автомобиль попал в аварию

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку управляемый сотрудником полиции автомобиль попал в аварию.
Как сообщает Report, ДТП произошло в Насиминском районе.
Согласно информации, на улице М.Гасымова автомобиль марки Fiat Doblo, управляемый сотрудником пост-патрульной служебной роты Насиминского районного управления полиции Рашадом Аскерли 1982 г.р., столкнулся с автомобилем марки Mercedes, управляемым жителем Баку Ниджатом Солтановым 1983 г.р.
Во время аварии повреждения получили оба автомобиля, раненых нет.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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