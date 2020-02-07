В центре Баку произошел взрыв, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Двое пострадавших в результате взрыва в центре столицы, недалеко от Ичеришехер, получили незначительные ранения. После оказания первой медицинской помощи их выписали.

Как сообщает Report, лечение трех человек в ожоговом отделении при Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева продолжается.

Отметим, что инцидент отмечен в двухэтажном здании.

*** 17:56

В Сабаильском районе столицы, недалеко от станции метро Ичеришехер произошел взрыв.

Как сообщает Report, в результате взрыва 5 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Инцидент отмечен на улице Ильяса Эфендиева, 10.

Предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), трое пострадавших переданы врачам скорой медицинской помощи.

Отметим, что получившие ожоги лица увезены в ожоговое отделение при Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева: "Мы пока не располагаем информацией об остальных пострадавших, так как врачи к ним не допускают".