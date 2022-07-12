Стала известна причина взрыва в центре Баку

Взрыв произошел в канализационном люке, расположенном на улице Низами в Баку.

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о взрыве в коммуникационном колодце на улице Г.З.Тагиева в Сабаильском районе города Баку. В связи с полученной информацией были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

По предварительной информации, произошел взрыв в одной из коммуникационных колодцев, возник пожар на подземных коммуникационных линиях. Пожар был потушен пожарными.

Причины происшествия выясняются со стороны соответствующих ведомств.

11.07.22 23:56

Взрыв произошел в канализационном люке, расположенном на улице Низами в Баку.

Как передает Report, причина происшествия пока неизвестна.

На место происшествия были привлечены сотрудники МВД и МЧС. Место, где произошел взрыв, оцеплено.

Как сообщили Report в МВД, сотрудники полиции эвакуировали граждан в безопасную зону и вызвали сотрудников МЧС на место происшествия из-за задымления, возникшего в одном из канализационных люков на улице Низами (Торговой) Сабаильского района Баку.

Причина взрыва устанавливается.