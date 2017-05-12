В центре Баку перевернулся легковой автомобиль, есть погибшие и раненые - ФОТО -ВИДЕО

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся автомобиль.

Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Нобеля.

Так, перевернулся легковой автомобиль марки "Ока" с государственными номерными знаками 22-BE-411, управляемый Фарахимом Назим оглу Гараевым 1968 г.р. В результате Ф. Гараев погиб. Пассажир автомобиля 37-летняя Аббасова Алида Аббас гызы с тяжелыми травмами была помещена в больницу.

По факту Главным управлением следствия и дознания министерства внутренних дел ведется расследование.