В центре Баку испортились светофоры, создалась опасная ситуация - ВИДЕО

В некоторых центральных улицах не работают светофоры.
Как передают свидетели событий Report, на двух улицах из-за неисправности светофоров создалась опасная ситуация.
Неисправности светофора на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района создали проблемы для передвижения транспортных средств. Проблема с красным светом создала трудности для водителей.
Эта проблема создала опасность и для жизни пешеходов.
Аналогическая ситуация произошла на улице 28 мая Насиминского района. Переходившие дорогу пешеходы столкнулись с опасностью, что спутало водителей и пешеходов.
Səid QəribАвтор новости