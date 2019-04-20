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В центре Баку испортились светофоры, создалась опасная ситуация - ВИДЕО

​В центре Баку испортились светофоры, создалась опасная ситуация

В некоторых центральных улицах не работают светофоры.

Как передают свидетели событий Report, на двух улицах из-за неисправности светофоров создалась опасная ситуация.

Неисправности светофора на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района создали проблемы для передвижения транспортных средств. Проблема с красным светом создала трудности для водителей.

Эта проблема создала опасность и для жизни пешеходов.

Аналогическая ситуация произошла на улице 28 мая Насиминского района. Переходившие дорогу пешеходы столкнулись с опасностью, что спутало водителей и пешеходов.  

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