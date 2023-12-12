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В центре Баку произошел пожар в жилом доме

В центре Баку произошел пожар в жилом доме В жилом доме по улице 28 Мая в Насиминском районе города Баку горит квартира
Происшествия
12 декабря 2023 г. 15:30
В центре Баку произошел пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме по улице 28 Мая в Насиминском районе города Баку потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС.

15:11

В жилом доме по улице 28 Мая в Насиминском районе города Баку горит квартира.

Как сообщает Report, вызов о возгорании в доме поступил в Центр кризисного управления министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и силы Службы спасения особого риска работают на территории.

Возникший пожар привел к затору на участке автодороги от ул. 28 Мая до ул. Рашида Бейбутова, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

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