В Баку потушили пожар в жилом доме, погиб один человек

В жилом доме в центре Баку вспыхнул пожар.

Пожар в трехэтажном жилом доме на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку был потушен в 23:23 благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым МЧС.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report с места происшествия, в результате пожара погиб человек.

Дополнительная информация будет предоставлена.

23:31

Пожар, который вспыхнул в трехэтажном жилом доме на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку локализован.

Как сообщает Report , на место пожара были вызваны соответствующие силы Государственной противопожарной службы и Особой аварийно-спасательной службы МЧС. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.

Как сообщает корреспондент Report с места происшествия, в результате пожара погиб один человек.

22:59

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Сразу же после получения информации на место пожара были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие аварийно-спасательные формирования Службы спасения особого риска.

В настоящее время идет тушение пожара.

22:56

В жилом доме в центре Баку вспыхнул пожар.