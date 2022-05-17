В Баку потушили пожар в жилом доме, погиб один человек

Пожар в трехэтажном жилом доме на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку был потушен в 23:23 благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым МЧС.
Как сообщает корреспондент Report с места происшествия, в результате пожара погиб человек.
Дополнительная информация будет предоставлена.
Пожар, который вспыхнул в трехэтажном жилом доме на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку локализован.
Как сообщает корреспондент Report с места происшествия, в результате пожара погиб один человек.
На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Чингиза Мустафаева в Ясамальском районе Баку.
Сразу же после получения информации на место пожара были вызваны подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие аварийно-спасательные формирования Службы спасения особого риска.
В настоящее время идет тушение пожара.
В жилом доме в центре Баку вспыхнул пожар.