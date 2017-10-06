В центре Баку автобус сбил стоявшего на обочине дороги пешехода

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В центре Баку пассажирский автобус сбил пешехода.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано на территории Насиминского района.

Агшина Мехман оглу Мансимова 1992 г.р., стоявшего на обочине дороги по улице Рашида Бейбутова, сбил курсирующий по маршрутной линии №88 пассажирский автобус. Пострадавший на карете скорой помощи был доставлен в больницу.

По факту сотрудники Насиминского районного управления полиции задержали водителя автобуса.